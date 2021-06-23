Euro
10.2916
-0.41%
Dolar
8.6191
-0.36%
Altın
494.13
-0.13%
Borsa
1.418
0.56%
Bitcoin
296.720
2.39%
EXEN Coin
29.52
4.01%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Elazığ’da tünel inşaatından çaldıkları kablolarla yakalandılar

    Yol, tünel inşaatından çaldıkları bakır kabloları ormanlık alanda yakarken yakalanan şahıslar gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da tünel inşaatından çaldıkları kablolarla yakalandılar

    Elazığ'ın Palu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, çalışma yaparken ormanlık alanda kablo yakan 2 kişi fark etti.

    Şüphelilerin sorgulanması ile bakır kabloların Erzurum’da yapımı süren yol, tünel inşaatından çalındığı öğrenildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    C.K (30) ve S.D. (18) isimli iki şüpheli, hırsızlık suçundan gözaltına alındı.

    Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

    Elazığ’da tünel inşaatından çaldıkları kablolarla yakalandılar #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir