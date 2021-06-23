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- Elazığ’da tünel inşaatından çaldıkları kablolarla yakalandılar
Elazığ’da tünel inşaatından çaldıkları kablolarla yakalandılar
Yol, tünel inşaatından çaldıkları bakır kabloları ormanlık alanda yakarken yakalanan şahıslar gözaltına alındı.
- İHA
- 23.06.2021 - 09:46
- Güncelleme : 23.06.2021 - 10:02
Elazığ'ın Palu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, çalışma yaparken ormanlık alanda kablo yakan 2 kişi fark etti.
Şüphelilerin sorgulanması ile bakır kabloların Erzurum’da yapımı süren yol, tünel inşaatından çalındığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
C.K (30) ve S.D. (18) isimli iki şüpheli, hırsızlık suçundan gözaltına alındı.
Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.