Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Kent genelinde yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi cezaevine gönderilirken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Türkiye, uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

107 gram metamfetamin bulundu

Bu çerçevede yürütülen çalışmalar sırasında yakalaması yapılan şüpheli S.H.Y.’nin (31) üzerinde yapılan aramada, 1 parça halinde 107,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca kon ile bağlantılı olarak T.M. ve K.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 parça halinde 12,64 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

3 kişi cezaevini boyladı

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen S.H.Y, T.M. ve K.Ö. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



