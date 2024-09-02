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Elazığ'da uzaklaştırma kararı olan şahıs kendini eşinin aracının önüne attı

Elazığ'da uzaklaştırma kararı olan şahıs kendini eşinin aracının önüne attı Bir şahıs, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin kullandığı aracın önüne kendini atarak yaralandı.