Elazığ'da uzaklaştırma kararı olan şahıs kendini eşinin aracının önüne attı

İHA
Elazıp'ın Ataşehir Mahallesi Nakkaşlar Sokak’ta meydana gelen olayda bir şahıs, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan kadının kullandığı 44 AEM 254 plakalı otomobilin önüne kendini attı.
Kadın direksiyonu kırmasına rağmen kurtaramadı ve boşanma aşamasındaki eşine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs, yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış