Elazığ'da virajı alamayan kadın sürücü apartman bahçesine uçtu Virajı alamayan kadın sürücünün otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçmasıyla meydana gelen kazada sürücü ve 2 çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Elazığ'da kadın sürücü dehşet saçtı...

Fevzi Çakmak Mahallesi Dönertaş Sokak’ta kadın sürücü, 23 AB 078 plakalı otomobili virajdan dönüş yapmak istedi.

Bu sırada virajı alamayan kadın sürücü, otomobili ile bir apartmanın bahçesine uçtu.

Yaşanan kazada, sürücü ve 2 çocuğu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.