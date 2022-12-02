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Elazığ'da vitrindeki telefonu çaldı
Kimliği belirsiz kişinin, müşteri gibi girdiği telefon dükkanında, vitrindeki 3 bin 500 TL’lik telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
- 02.12.2022 - 16:52
- Güncelleme : 02.12.2022 - 17:04
Elazığ'daki 50'ler Çarşısı'nda telefon dükkanı işleten Hasan Barak, kısa süreliğine dışarı çıktı.
Bu sırada dükkana giren kişi, içeride kimsenin olmadığını fark edip vitrini açarak 3 bin 500 TL değerindeki telefonu aldı.
Şüpheli, bir süre inceliyormuş gibi yaptığı telefonla dükkandan çıkıp uzaklaştı.
O anlar kaydedildi
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Döndüğünde, telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Barak, durumu polise bildirdi.
Çalışma başlatıldı
DHA'nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Elazığ'da vitrindeki telefonu çaldı VİDEO