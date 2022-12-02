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    Elazığ'da vitrindeki telefonu çaldı

    Kimliği belirsiz kişinin, müşteri gibi girdiği telefon dükkanında, vitrindeki 3 bin 500 TL’lik telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • 02.12.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 17:04
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    Elazığ'da vitrindeki telefonu çaldı

    Elazığ'daki 50'ler Çarşısı'nda telefon dükkanı işleten Hasan Barak, kısa süreliğine dışarı çıktı.

    Bu sırada dükkana giren kişi, içeride kimsenin olmadığını fark edip vitrini açarak 3 bin 500 TL değerindeki telefonu aldı.

    Şüpheli, bir süre inceliyormuş gibi yaptığı telefonla dükkandan çıkıp uzaklaştı.

    O anlar kaydedildi

    O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Döndüğünde, telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Barak, durumu polise bildirdi.

    Çalışma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Elazığ'da vitrindeki telefonu çaldı VİDEO

    Elazığ da vitrindeki telefonu çaldı #1

    Elazığ da vitrindeki telefonu çaldı #2

    Elazığ da vitrindeki telefonu çaldı #3

    Elazığ da vitrindeki telefonu çaldı #4

    Elazığ da vitrindeki telefonu çaldı #5


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