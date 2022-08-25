Elazığ'da yangını açık hava sinemasında film izler gibi izlediler

Elazığ'da yangını açık hava sinemasında film izler gibi izlediler

Bir köyde tandırdan sıçrayan kıvılcım, evin çatısını kül etti. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını güneşin altında oturup film izler gibi izledi.

Elazığ merkeze bağlı Karaçavuş köyünde Şükrü Er’in evinin önünde bulunan tandırdan, çatıya kıvılcım sıçradı.

Rüzgarın da etkisi ile çatı, kısa süre içerisinde alev aldı. Yangını fark eden 5 kişilik Er Ailesi, kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını film izler gibi izlediler

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini adeta bir açık hava sinemasında film izler gibi izledi.

İHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme yaptı.



