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    Elazığ'da yangını açık hava sinemasında film izler gibi izlediler

    Bir köyde tandırdan sıçrayan kıvılcım, evin çatısını kül etti. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını güneşin altında oturup film izler gibi izledi.
    • 25.08.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 17:48
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    Elazığ'da yangını açık hava sinemasında film izler gibi izlediler

    Elazığ merkeze bağlı Karaçavuş köyünde Şükrü Er’in evinin önünde bulunan tandırdan, çatıya kıvılcım sıçradı.

    Rüzgarın da etkisi ile çatı, kısa süre içerisinde alev aldı. Yangını fark eden 5 kişilik Er Ailesi, kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yangını film izler gibi izlediler

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

    Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini adeta bir açık hava sinemasında film izler gibi izledi.

    İHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme yaptı.

    Elazığ da yangını açık hava sinemasında film izler gibi izlediler #1

    Elazığ da yangını açık hava sinemasında film izler gibi izlediler #2

    Elazığ da yangını açık hava sinemasında film izler gibi izlediler #3

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