Elazığ'da yediği etten hastanelik oldu, kasap mühürlendi

Kasap dükkanından et aldı, eti pişirip yedikten sonra bedeninde yaralar çıktı. Şarbon bulaşan müşteri, yaşam mücadelesi verirken kasap dükkanı da mühürlendi.

Elazığ’da ikamet eden 43 yaşındaki Bekir Aydın, kasap dükkanından et aldı.

O günün akşamında eşinin yerine yemeği kendisi yapan Bekir Aydın, yemeği ailesiyle birlikte yedikten sonra el ve vücudunda çeşitli yaralar çıkmaya başladı.

Çıkan yaraları sivilce sandı

Bekir Aydın, önce yediği hastalıklı etin verdiği reaksiyonlar sonucunda çıkan yaraları sivilce sanarak hastaneye gitmedi.

Etkiler şiddetlenince acil servise giden Aydın, 3 gün sonra mevcut yaraların daha da büyümesiyle tekrar hastaneye gitmeye karar verdi.

Aldığı etten 'Şarbon' bulaştı, kasap dükkanı mühürlendi VİDEO

Test sonucu vücudunda şarbon tespit edildi

Fırat Üniversitesi Hastanesi enfeksiyon bölümünde yapılan incelemeler sonucu Aydın’da; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen ve insanlara da bulaşabilen ölümcül bir bakteriyel enfeksiyon olan "şarbon" tespit edildi.

Doktorlara et yediğini söyleyen hasta için Elazığ il Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman il Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti, ette yapılan incelemeler sonucu şarbona rastlandı.

"Polis ekipleri ifademi aldı"

Hastanede yapılan tahlil ve tetkikler sonucu şarbona yakalandığını öğrendiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini dile getiren Aydın, "Sabah uyandığımda yara daha çok şişmişti. Hemen hemen yumurta kadar olmuştu. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Burada muayene oldum, doktor zaten muayene ettikten sonra şarbona yakalandığımı söyledi. Tahlillerim yapıldı ve yatışım gerçekleşti. Polis ekipleri de hastaneye gelerek ifademi aldı. Eti nereden ve kimden aldığımı sordular, ben de gerekli bilgileri verdim.

"Sonuna kadar davamdan vazgeçmeyeceğim"

Olayı İl Sağlık ile Tarım ve Orman İl müdürlükleri de takip etti. Beni arayarak etten numune aldıklarını ve incelemede etten şarbon çıktığını illetiler. Ben sonuna kadar davamdan vazgeçmeyeceğim. Sağlık çok önemli. Ben yandım başka kimse yanmasın. Bu toplum açısından çok önemli bir vaka. Bu hayvanlar nerden geliyor, kimden alınıyor, aşıları var mı yok mu kimse bunları araştırmıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Biz toplum olarak kasaplara güvenmeyeceksek daha biz güvenelim?





Kasap hakkında soruşturma başlatıldı

Kasap hakkında soruşturma başlatıldı. Kasap dükkanına mühür vurdular. Şu an da hayati riskim devam ediyor kurtulmuş değilim." diye konuştu.

Dükkan mühürlendi

İHA'nın haberine göre, yaşanan olayın ardından müşteriye şarbonlu et sattığı tespit edilen kasap dükkanının mühürlendiği bilgisi öğrenildi.