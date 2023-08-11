Elazığ'da yeğen katili amca tutuklandı Aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle 25 yaşındaki yeğeni Mustafa Yüzgüllü'yü bıçaklayıp öldüren 62 yaşındaki Cemal Yüzgüllü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Elazığ'da Gazi Caddesi'nde Cemal Yüzgüllü ile yeğeni Mustafa Yüzgüllü arasında pare meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Cemal Yüzgüllü, yanında getirdiği bıçakla yeğenini bıçakladı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Yüzgüllü, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yüzgüllü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi.

Amca tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Cemal Yüzgüllü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.