Elazığ'da yerde sürüklenen yaşlı kadının 1 milyon lira değerinde altını çalındı 70 yaşındaki depremzede kadın çantasını çalan hırsız tarafından yerde sürüklemesiyle kalçasını kırarak tedavi altına alınırken, çantanın içerisinde 1 milyon lira değerinde altın olduğu öğrenildi.

İHA Elazığ'da gece saatlerinde 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evi hasar gören 70 yaşındaki Ruhat B., akrabalarının yanına taşındı. Burada yaşamaya başlayan depremzede, kaldığı apartmana gireceği zaman kapkaça uğradı. Kapkaççı ile bir süre mücadele eden ve yerde sürüklenen kadın, çantasını kurtaramadı. Kapkaççı yakalanamadı Yaşlı kadının kalçası kırılırken, sesi duyan yeğeni ve mahalle sakinleri, kaçan kapkaççıyı kovaladı fakat yakalayamadı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çantasını kapkaççıya kaptıran ve yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 milyon lira değerinde altını çalındı Öte yandan, çantanın içesinde 1 milyon lira değerinde altın olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.