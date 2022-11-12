Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
321.546
-2.06%
BTXN Coin
6.87
-17.22%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Elazığ’da, yolcu ile otobüs şoförü birbirine girdi

    Belediye otobüsünde şoföre “Neden 5 metre ileride durdun” diyerek saldırmaya çalışan yolcu ile şoför arasındaki kavga, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 12.11.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da, yolcu ile otobüs şoförü birbirine girdi

    Elazığ’da, Abdullahpaşa seferini yapan belediye otobüsünde bulunan bir yolcu “Neden durakta değil de 5 metre sonra durdun?” diye bağırıp şoföre saldırmak isteyince ortalık bir anda karıştı.

    Şoför sakinliğini korurken, Zübeyde Hanım Caddesi’nde saldırgan şahıs diğer yolcular tarafından otobüsten indirildi.

    Otobüs tam hareket edecekken şahıs, şoföre küfredip hakaretler savurdu.

    Tekme tokat birbirlerine girdiler

    İHA’nın haberine göre; sinirlenen şoför, otobüsü durdurup aşağı indi. Otobüs şoförü ile şahıs tekme tokat birbirine girdi.

    Kavga diğer yolcuların araya girmesi ile sona erdi.

    Elazığ’da, yolcu ile otobüs şoförü birbirine girdi VİDEO

    Kavga anları kamerada

    Bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları emniyete götürdü.

    Yaşanan kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Elazığ’da, yolcu ile otobüs şoförü birbirine girdi #1

    Elazığ’da, yolcu ile otobüs şoförü birbirine girdi #2


    Sultangazi’de, kavga ettikleri sürücüyü kaçırmaya çalıştılar
    3. Sayfa

    Sultangazi’de, kavga ettikleri sürücüyü kaçırmaya çalıştılar

    Spor yapanlar dikkat! Antrenman öncesi ve sonrası neler yenir? İşte o besinler!
    Sağlık

    Spor yapanlar dikkat! Antrenman öncesi ve sonrası neler yenir? İşte o besinler!

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir