Belediye otobüsünde şoföre “Neden 5 metre ileride durdun” diyerek saldırmaya çalışan yolcu ile şoför arasındaki kavga, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elazığ’da, Abdullahpaşa seferini yapan belediye otobüsünde bulunan bir yolcu “Neden durakta değil de 5 metre sonra durdun?” diye bağırıp şoföre saldırmak isteyince ortalık bir anda karıştı.

Şoför sakinliğini korurken, Zübeyde Hanım Caddesi’nde saldırgan şahıs diğer yolcular tarafından otobüsten indirildi.

Otobüs tam hareket edecekken şahıs, şoföre küfredip hakaretler savurdu.

Tekme tokat birbirlerine girdiler

İHA’nın haberine göre; sinirlenen şoför, otobüsü durdurup aşağı indi. Otobüs şoförü ile şahıs tekme tokat birbirine girdi.

Kavga diğer yolcuların araya girmesi ile sona erdi.

Elazığ’da, yolcu ile otobüs şoförü birbirine girdi VİDEO



Kavga anları kamerada

Bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları emniyete götürdü.

Yaşanan kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.