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    Elazığ'da yolun karşısına geçen kadın aracın altında kaldı

    Caddenin karşısına geçmek için hareket eden kadına otomobil çarptı. Kadın ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
    • 22.12.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:01
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    Elazığ'da yolun karşısına geçen kadın aracın altında kaldı

    Elazığ’ın Konakalmaz köyünde korkunç bir olay yaşandı.

    İsmi öğrenilemeyen kadına, yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki araba çarptı.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı

    Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Şoför gözaltında

    Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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