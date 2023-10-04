Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye minibüs çarptı Elazığ’da ara caddede yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye yolcu minibüsü çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisi ile birkaç metre savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Elazığ'da Rizaiye Mahallesi’nde okuldan çıkan ismi öğrenilemeyen öğrenci, dar caddede önündeki aracın geçmesini bekledi. Solunu kontrol etmeyen öğrenci, aracın geçmesinin hemen ardından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Koşarak karşı tarafa geçmek isteyen öğrenciye bu sırada diğer yönden gelen yolcu minibüsü çarptı. İlk müdahaleyi yakınları yaptı Çarpmanın etkisi ile birkaç metre savrulan çocuğa ilk müdahaleyi yakınları olduğu değerlendiren vatandaşlar yaptı. Kaza nedeni ile öğrencinin şok geçirdiği görülürken, çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)