Elazığ'da zincirleme kaza: Motosiklet, kamyonun altına girdi Cahid Dalokay Caddesindeki iki otomobil bir kamyon ve iki motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İHA Elazığ'da korkutucu bir kaza yaşandı. Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana gelen kazada 23 ADC 984 ile 23 AAG 108 plakalı otomobiller alt geçitten çıkarken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, otomobillerden bir tanesi seyir halinde olan iki motosiklete çarptı. Motosiklet, kamyonun altına girdi Çarpma sonucunda motosikletler seyir halindeki 34 EE 7734 plakalı kamyonun altına girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.