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    Elazığ'daki bina yangınının alevleri, geceyi aydınlattı

    5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kentin farklı noktalarından da göründü. Bina sakinleri tahliye edilirken, alevler karanlıkta ışıma etkisi yarattı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:33
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    Elazığ'daki bina yangınının alevleri, geceyi aydınlattı

    Elazığ'ın merkezinde yer alan Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanda kıvılcımlar oluştu.

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başlayan binadaki yangın, kısa sürede büyüdü.

    O esnada müdahale edilemeyen yangın, bitişiğinde bulunan 2 binanın çatısına sıçradı.

    3 NOKTADAN MÜDAHALE EDİLDİ

    Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bu sırada ise tüm bina sakinleri tahliye edildi. Alevler kentin birçok noktasından görülürken itfaiye ekipleri 3 noktadan müdahale etti.

    Elazığ'daki bina yangınının alevleri, geceyi aydınlattı VİDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, İHA ekibi tarafından drone ile de görüntülendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme yapıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Elazığ daki bina yangınının alevleri, geceyi aydınlattı #1

    Elazığ daki bina yangınının alevleri, geceyi aydınlattı #2

    Elazığ daki bina yangınının alevleri, geceyi aydınlattı #3


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