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Elazığ’daki bir iş yerinde silahlı kavga

Elazığ’daki bir iş yerinde silahlı kavga

Bir iş yerinde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı.