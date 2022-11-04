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    Elazığ’daki bir iş yerinde silahlı kavga

    Bir iş yerinde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı.
    • 04.11.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 17:56
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    Elazığ’daki bir iş yerinde silahlı kavga

    Elazığ’ın merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinde silahlı kavga çıktı.

    Kavgada, 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    1 şüpheli gözaltında

    Öte yandan, ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

    Kavganın nedeni bilinmezken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Elazığ’daki bir iş yerinde silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti VİDEO

    Elazığ’daki bir iş yerinde silahlı kavga #1

    Elazığ’daki bir iş yerinde silahlı kavga #2


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