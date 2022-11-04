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Elazığ’daki bir iş yerinde silahlı kavga
Bir iş yerinde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı.
- 04.11.2022 - 17:41
- Güncelleme : 04.11.2022 - 17:56
Elazığ’ın merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinde silahlı kavga çıktı.
Kavgada, 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 şüpheli gözaltında
Öte yandan, ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kavganın nedeni bilinmezken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İHA’nın haberine göre cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Elazığ’daki bir iş yerinde silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti VİDEO