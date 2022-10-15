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- Elazığ'daki cani eş, oğlunun düğününde karısını öldürdü
Elazığ'daki cani eş, oğlunun düğününde karısını öldürdü
- 15.10.2022 - 11:18
Elazığ'daki bir düğün merasimi kana bulandı.
Çocuklarının düğünü için alanda toplanan aile bireyleri, misafirleri beklerken aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Yaşar U., düğünü karıştırdı.
Eşini ve kızını vurdu
Öfkeli baba, evlenecek olan çocuğunun düğünü için geldiği salonda belinden çıkardığı tabanca ile eşi Yasemin U.’yu kafasından, kızını da bacağından vurdu.
Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Anne, müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kafasından vurulan Yasemin U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Saldırgan her yerde aranıyor
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.