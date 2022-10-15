Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
359.348
-2.48%
BTXN Coin
9.94
19.47%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Yağmur 16 C

    Elazığ'daki cani eş, oğlunun düğününde karısını öldürdü

    Ailesiyle ayrı yaşadığı öğrenilen baba, oğlunun düğününde salona giderek dehşet saçtı. Saldırganın kafasından vurduğu karısı hayatını kaybederken, kızı da bacağından yaralandı.
    • 15.10.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'daki cani eş, oğlunun düğününde karısını öldürdü

    Elazığ'daki bir düğün merasimi kana bulandı.

    Çocuklarının düğünü için alanda toplanan aile bireyleri, misafirleri beklerken aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Yaşar U., düğünü karıştırdı.

    Eşini ve kızını vurdu

    Öfkeli baba, evlenecek olan çocuğunun düğünü için geldiği salonda belinden çıkardığı tabanca ile eşi Yasemin U.’yu kafasından, kızını da bacağından vurdu.

    Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Anne, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kafasından vurulan Yasemin U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Elazığ daki cani eş, oğlunun düğününde karısını öldürdü #1

    Saldırgan her yerde aranıyor

    Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Elazığ daki cani eş, oğlunun düğününde karısını öldürdü #2

    Elazığ daki cani eş, oğlunun düğününde karısını öldürdü #3

    Elazığ daki cani eş, oğlunun düğününde karısını öldürdü #4


    Muharrem İnce, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olma şartını açıkladı
    Politika

    Muharrem İnce, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olma şartını açıkladı

    Ocak-eylül döneminde 66 ilin ihracatı arttı
    Ekonomi

    Ocak-eylül döneminde 66 ilin ihracatı arttı

    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde rapor kavgası: 5 yaralı
    3. Sayfa

    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde rapor kavgası: 5 yaralı

    Görüş Bildir