Elazığ'daki cani eş, oğlunun düğününde karısını öldürdü

Ailesiyle ayrı yaşadığı öğrenilen baba, oğlunun düğününde salona giderek dehşet saçtı. Saldırganın kafasından vurduğu karısı hayatını kaybederken, kızı da bacağından yaralandı.

Elazığ'daki bir düğün merasimi kana bulandı.

Çocuklarının düğünü için alanda toplanan aile bireyleri, misafirleri beklerken aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Yaşar U., düğünü karıştırdı.

Eşini ve kızını vurdu

Öfkeli baba, evlenecek olan çocuğunun düğünü için geldiği salonda belinden çıkardığı tabanca ile eşi Yasemin U.’yu kafasından, kızını da bacağından vurdu.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Anne, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafasından vurulan Yasemin U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırgan her yerde aranıyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.