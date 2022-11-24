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    Elazığ'daki evinde silah atölyesi kuran şüpheli tutuklandı

    Evindeki silah atölyesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • 24.11.2022 - 11:07
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    Elazığ'daki evinde silah atölyesi kuran şüpheli tutuklandı

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evini silah atölyesine çevirdiği ihbarını aldı.

    Şüphelinin V.B. olduğunu tespit eden ekipler, o eve köpeklerle birlikte baskın yaptı.

    Kurusıkıları ateşli silaha dönüştürüyordu

    V.B'nin, evinde kurduğu silah atölyesinde kurusıkı tabancaları teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği belirlendi.

    Jandarma; evde yaptığı aramada 4 tabanca, 25 parça tabanca tamiratında kullanılan muhtelif malzeme, namlu açmada kullanılan torna düzeneği, 2 av tüfeği, 3 mengene, 5 kabza, 3 tabanca üst kapağı, şarjör, 5 fişek ve 142 av tüfeği kartuşu ile 2 uyuşturucu tüketiminde kullanılan düzenek buldu, hepsine el koydu.

    Elazığ daki evinde silah atölyesi kuran şüpheli tutuklandı #1

    10 farklı suçtan aranması çıktı

    AA’nın haberine göre ekipler, 10 farklı suçtan arama kaydı bulunan V.B'yi gözaltına aldı.

    Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Elazığ daki evinde silah atölyesi kuran şüpheli tutuklandı #2


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