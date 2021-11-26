İcadiye Mahallesi'ndeki çeyiz mağazasına giren kadın, gözüne kestirdiği meyve sıkacağını ve kahve makinesini kameralara aldırış etmeden çalıp, mağazadan ayrıldı.

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde, bir çeyiz mağazasında güpegündüz hırsızlık yaşandı.

Mağazaya giren kadın, ürünleri inceleyerek gözüne kestirdiği meyve sıkacağını kameralara aldırış etmeden çantasına attı.

Mağazada gezinmeye devam eden kadın, seçtiği bir kahve makinesini eline alarak dışarı çıktı.

BİRİ ELİNDE DİĞERİ ÇANTASINDA

Çaldığı ürünlerin birini çantasına alıp, diğerini elinde taşıyarak mağazadan ayrılan kadının hırsızlığı hayrete düşürdü.

Set halindeki ürünlerde eksiklik olduğunu fark eden işletme sahibi, güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Elazığ'daki göz göre göre hırsızlık anı kamerada VİDEO

"BU PİŞKİNLİĞİ İLK DEFA GÖRDÜK"

İşletme Sahibi Sümeyye Bayram, “Mağaza sahibi olarak ben bile bu kadar rahat ürün çıkaramıyorum. 16 yıldır ticaretle uğraşıyoruz, perakende sektöründeyim. Biz hırsızlık olaylarını çok gördük ama bu kadar pişkinliği ilk defa gördük."





"KAMERALARA BAKA BAKA ÜRÜNÜ GÖTÜRÜYOR"

Kameralara baka baka ürünü götürüyor. Nevresim veya yastık olsa, ihtiyaca binaen der, yine sesimi çıkarmazdım ama o detoks (meyve sıkacağı) ve kahve makinasını götürüyor. Çeyiz paketini bölerek götürüyor. Çok rahat bir tavırla götürdüğü için bunu artık meslek edindiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.