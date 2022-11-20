Elazığ'daki kazada, araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Cadde üzerinde ilerleyen otomobillerin çarpıştığı anda yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş ölümden döndü.

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde ana caddede ilerleyen bir otomobil, yan yoldan hızlı bir şekilde çıkan başka otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir anda yön değiştiren iki otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa doğru yöneldi.

Ölümden döndü

Araçların üzerine doğru geldiğini son anda fark eden vatandaş, araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Sürücü hafif yaralandı

Yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak duran araç, o anda cadde üzerinde bulunan esnaflara da korkulu dakikalar yaşattı. Kazada bir araç sürücüsü ise hafif yaralandı.