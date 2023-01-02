Elazığ'daki liselilerin bıçaklı kavgasında 1 genç öldü

12'nci sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında yaşanan tartışma cinayete dönüştü. Ş.K. tarafından kalbinden bıçaklanan Demiroğlu kurtarılamadı.

Elazığ'ın Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kan çıktı.

Yaşanan korkunç olayda, 12'nci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Ş.K. ile 17 yaşındaki Erman Demiroğlu arasında bilinmeyen nedenli bir tartışma yaşandı.

Okul pansiyonu önünde kavgaya dönüşen tartışma da Ş.K., bıçakla Demiroğlu’nu yaraladı.

Arkadaşını kalbinden yaraladı

Karnına ve kalbine aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılan öğrenciye ilk müdahale okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Demiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil gözaltında

İHA'nın haberine göre, Ş.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.