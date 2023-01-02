Petrol
86
3.04%
Euro
20.018
-0.05%
Dolar
18.7222
0.11%
Altın
1.099
0.23%
Borsa
5635
2.29%
Bitcoin
318.869
0.95%
BTXN Coin
6.14
-0.96%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Elazığ'daki liselilerin bıçaklı kavgasında 1 genç öldü

    12'nci sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında yaşanan tartışma cinayete dönüştü. Ş.K. tarafından kalbinden bıçaklanan Demiroğlu kurtarılamadı.
    • 02.01.2023 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'daki liselilerin bıçaklı kavgasında 1 genç öldü

    Elazığ'ın Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kan çıktı.

    Yaşanan korkunç olayda, 12'nci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Ş.K. ile 17 yaşındaki Erman Demiroğlu arasında bilinmeyen nedenli bir tartışma yaşandı.

    Okul pansiyonu önünde kavgaya dönüşen tartışma da Ş.K., bıçakla Demiroğlu’nu yaraladı.

    Arkadaşını kalbinden yaraladı

    Karnına ve kalbine aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılan öğrenciye ilk müdahale okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapıldı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Demiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Katil gözaltında

    İHA'nın haberine göre, Ş.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Elazığ daki liselilerin bıçaklı kavgasında 1 genç öldü #1

    Elazığ daki liselilerin bıçaklı kavgasında 1 genç öldü #2


    Bebek’te su alan lüks tekne battı
    İç Haber

    Bebek’te su alan lüks tekne battı

    Polise direnen şahıs ayağından vuruldu
    3. Sayfa

    Polise direnen şahıs ayağından vuruldu

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Görüş Bildir