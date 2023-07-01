Elazığ'daki markette telefon hırsızlığı kamerada Markete girerek elektronik eşyaların bulunduğu bölüme yönelen hırsız, 7 bin 500 TL'lik telefonu tişörtüne gizledi. Hırsızı yakalama çalışması başlatıldı.

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DHA

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde hırsızlık olayı yaşandı.

Markete giren bir kişi, alışveriş yapar gibi eline sepet alarak, elektronik ürünlerin bulunduğu rafın yanına geldi.

Şüpheli rafların arasında kimse olmadığı sırada açık unutulan elektronik eşyaların bulunduğu rafa elini soktu.

Telefonu cebine gizledi

Yaklaşık 7 bin 500 TL tutarındaki cep telefonunu alan şüpheli, daha sonra tişörtünün altına gizledi.

Şüpheli daha sonra marketten ayrıldı. Raftaki ürünün eksik olduğunu fark eden market yetkilisi izlediği güvenlik kamerasından cep telefonunun çalındığını gördü.

Hırsız aranıyor

Market çalışanlarının ihbarıyla markete gelen polis, yaptığı incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.