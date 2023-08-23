Elazığ'daki motosikletlinin akrobatik hareketi kamerada Seyir halindeyken motosikletinin üzerine yüzüstü uzanan sürücü görenleri şoke etti. Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye sokan sürücünün o anları kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketleri ölümle sonuçlanabiliyor. Türlü uyarılara rağmen halen motosiklet üzerinde dehşete düşüren görüntüler ortaya çıkıyor. Konuya bir örnek daha Elazığ'dan... Motosikletin üzerine yattı Kaskı ve koruyucu elbisesi olamayan bir sürücü, seyir halindeyken 23 AEA 141 plakalı motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kamerada Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve rampa aşağı hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli daha sonra da gözden kayboldu.

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