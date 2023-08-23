Elazığ'daki motosikletlinin akrobatik hareketi kamerada

İHA
Motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketleri ölümle sonuçlanabiliyor.
Türlü uyarılara rağmen halen motosiklet üzerinde dehşete düşüren görüntüler ortaya çıkıyor.
Konuya bir örnek daha Elazığ'dan...
Motosikletin üzerine yattı
Kaskı ve koruyucu elbisesi olamayan bir sürücü, seyir halindeyken 23 AEA 141 plakalı motosikletinin üzerine uzandı.
Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.
O anlar kamerada
Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti.
Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve rampa aşağı hızla ilerlediği görüldü.
Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli daha sonra da gözden kayboldu.