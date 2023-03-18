Elazığ'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan kavga silahlı saldırıya döndü. Vurulan kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da panik dolu anlar yaşandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde Doğanlar Camisi yakınlarında, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Silahla ateş etti

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi belindeki silahı çıkarak tartıştığı şahsa ateş etti.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.