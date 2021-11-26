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    Elazığ'ın göbeğinde 2 grup kurşun yağdırdı

    Şehrin en işlek noktalarından birinde husumetlisini gören şahıs, silahla ateş etmeye başladı. Karşı tarafın da silahını çektiği çatışmada 2 kişi yaralanırken, bir kedi telef oldu.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 13:57
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    Elazığ'ın göbeğinde 2 grup kurşun yağdırdı

    Elazığ'ın en işlek noktalarından biri olan Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokağı'nda, iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

    Yoldan geçen bir kişi, husumetlisini çay ocağında görünce yanında taşıdığı silahla ateş etmeye başladı.

    ÇATIŞMA ÇIKTI

    Karşı tarafın da karşılığıyla başlayan çatışmada 2 kişi yaralanırken, seken mermilerin isabet ettiği kedi telef oldu.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipi sevk edildi.

    Elazığ'ın göbeğinde 2 grup kurşun yağdırdı VİDEO

    Elazığ ın göbeğinde 2 grup kurşun yağdırdı #1

    2 KİŞİ YARALANDI 1 KEDİ TELEF OLDU

    2 yaralı, olay bölgesinde gerçekleşen ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan polis ekipleri, yaşanan çatışma hakkınıda geniş kapsamlı inceleme başlattı.

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