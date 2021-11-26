Elazığ'ın göbeğinde 2 grup kurşun yağdırdı

Şehrin en işlek noktalarından birinde husumetlisini gören şahıs, silahla ateş etmeye başladı. Karşı tarafın da silahını çektiği çatışmada 2 kişi yaralanırken, bir kedi telef oldu.

Elazığ'ın en işlek noktalarından biri olan Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokağı'nda, iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Yoldan geçen bir kişi, husumetlisini çay ocağında görünce yanında taşıdığı silahla ateş etmeye başladı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Karşı tarafın da karşılığıyla başlayan çatışmada 2 kişi yaralanırken, seken mermilerin isabet ettiği kedi telef oldu.

Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipi sevk edildi.

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2 KİŞİ YARALANDI 1 KEDİ TELEF OLDU

2 yaralı, olay bölgesinde gerçekleşen ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, yaşanan çatışma hakkınıda geniş kapsamlı inceleme başlattı.