Elazığ'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

- Elazığ'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
- Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
- Sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Elazığ'da yoğun sis...
Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis etkisini sürdürüyor.
SÜRÜCÜLER, YAVAŞ VE KONTROLLÜ SEYRETMEK ZORUNDA KALDI
Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan pus ve sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.