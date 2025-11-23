Abone ol: Google News

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 11:28
  • Elazığ'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
  • Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
  • Sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Elazığ'da yoğun sis...

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis etkisini sürdürüyor. 

SÜRÜCÜLER, YAVAŞ VE KONTROLLÜ SEYRETMEK ZORUNDA KALDI

Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan pus ve sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.

3. Sayfa Haberleri