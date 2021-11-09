Elmalı davasında savcı, anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

Elmalı davasında savcı, anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

Elmalı davası olarak bilinen istismar iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan anne Merve A. (27), üvey baba Rahmi A. (25)'nın 70'er yıl hapsi istendi.

Balıkesir'de geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

G.E.G. ifadesinde, anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi.

ÜVEY BABASI VE DİĞER 2 KİŞİNİN KENDİSİNE İSTİSMARDA BULUNDUĞU SÖYLEDİ

G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F. A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

"OKLAVA VE ŞARJ KABLOLARIYLA DÖVÜLDÜM"

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi.

İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.C.G.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

RESİMLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınan anne Merve A. ile Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanıklar Merve A. ve Rahmi A., üçüncü duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.

ANNE VE ÜVEY BABAYA 70 YIL HAPİS İSTEMİ

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı Ahmet Karakaya'nın imzasını taşıyan mütalaada, anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan iki çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri iddia edildi.

Savcı, anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

Davanın yeni duruşması, 15 Kasım Pazartesi günü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.