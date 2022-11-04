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    Elmayla ölüm iddiasının yaşandığı İstanbul’daki özel bakımevi kapatıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli Oğuz Sercan Şevker'in ölümüyle ilgili Sultanbeyli'deki engelli bakımevinin soruşturma bitene kadar kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.
    • 04.11.2022 - 16:51
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    Elmayla ölüm iddiasının yaşandığı İstanbul’daki özel bakımevi kapatıldı

    İstanbul Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde, 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı.

    Şevker'e ilk müdahale özel bakımevinde yapıldı.

    12 gün yoğun bakımda kaldı

    Oğuz Sercan Şevker ardından hastaneye kaldırıldı.

    12 gün yoğun bakımda kalan Şevker hayatını kaybetti.

    Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.

    Elmayla ölüm iddiasının yaşandığı İstanbul’daki özel bakımevi kapatıldı #1

    İhmal iddiaları reddedildi

    Özel bakımevi ise Şevker'in ağaçtan kopardığı elmayı yemesi sonucu nefessiz kaldığını belirtirken ihmal iddialarını reddetti.

    DHA’nın haberine göre o bakımevi ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir karar aldı.

    Elmayla ölüm iddiasının yaşandığı İstanbul’daki özel bakımevi kapatıldı #2

    Soruşturma bitene kadar kapatıldı

    Buna göre engelli bakımevinin soruşturma bitene kadar kapatılmasına karar verildi.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Basında yer alan ve 20 Ekim'de İstanbul'da özel bir engeli bakım merkezinde bakım altında iken, yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve sonrasında vefat eden engelli bireyin ölümü ile ilgili, söz konusu kurumun ihmali olup olmadığının idari olarak soruşturması tamamlanıncaya kadar, özel engelli bakım merkezi ile ilgili olarak kapatılma süreci başlamış, il müdürlüğümüze bu yönde gerekli talimatlar verilmiştir. Kurumda bakım altında olan engelliler İstanbul'da bulunan farklı bakım merkezlerine yerleştirilecek ve bakımlarında herhangi bir aksama yaşanmayacaktır.” denildi.

    Elmayla ölüm iddiasının yaşandığı İstanbul’daki özel bakımevi kapatıldı #3

    Elmayla ölüm iddiasının yaşandığı İstanbul’daki özel bakımevi kapatıldı #4

    Elmayla ölüm iddiasının yaşandığı İstanbul’daki özel bakımevi kapatıldı #5


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