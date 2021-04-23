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    Emekli hakim dolandırıcılara 400 bin lira kaptırdı

    Emekli hakim dolandırıcılara 400 bin lira kaptırdı

    Kendilerini polis olarak tanıtarak emekli hakimin 400 bin lirasını alan dolandırıcılar, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 11:54
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    Telefon dolandırıcıları hakkında yapılan tüm uyarılara rağmen, yalanlara inanmaya devam edenler oluyor.

    Telefon dolandırıcılarının son kurbanı, bir emekli hakim oldu.

    400 BİN LİRA VERDİ

    Hakim Y.S., kendisini arayan sahte polislerin söylediği yalanlara inandı. Telefon dolandırıcıları, hakim Y.S.'ye evinde bulunan sabit telefon hattı üzerinden Almanya ve İsviçre gibi hatların arandığını, örgütsel irtibatlar kurulduğunu anlattı.

    Hakimin söylenen yalanlara inanması üzerine 400 bin lirayı ele geçiren dolandırıcılar, kayıplara karıştı.

    1 KİŞİ YAKALANDI, PARA ORTADA YOK

    Gerçeğin farkına varan emekli hakim, polise başvurdu.

    Olaya karışan şüphelilerden İ.Y., kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

    400 bin lira ise bulunamadı.

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