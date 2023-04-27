Emeklileri dolandıran çete, Denizli merkezli operasyonla çökertildi

İHA
Güvenlik güçleri, dolandırıcılarla mücadelesinde aman vermiyor.
Denizli'de jandarma ekipleri, 22 ilde 97 emekliyi 8 milyon TL dolandıran şebekenin peşine düştü.
13 kişi yakalandı
Emeklileri kolay şekilde kredi verme vaadiyle dolandırıp maaşlarını haczeden 13 şüpheli, Denizli merkezli Aydın, Ankara ve Bursa’da yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Aralarında avukatında olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda suçta işlenen malzemelerde ele geçirildi.