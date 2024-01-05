İHA
Eminönü iskelesinden seferine başlayan yolcu vapuru saat 15.30 sıralarında Üsküdar'a yanaşacağı esnada, yolcuların kıyıya geçiş yapacağı basamakta arıza oluştu.
Yolcular başka bir vapura tahliye edilerek indi
Vapur içerisinde yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular, kıyıya yanaşan bir başka yolcu vapuruna tahliye edilerek karaya iniş yaptı.
Yolcuların vapur içerisinde beklediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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