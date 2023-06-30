Eminönü'nde Boğaz turu keyfi zehir oldu: Yolcu kapma kavgası yaşandı Boğaz turu düzenleyen iki firmanın çalışanları yolcu kapma yarışına girince kavga çıktı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar kentin dört bir yanında yoğunluk oluşturdu. Bunlardan biri de Boğaz turunda oldu. Eminönü'nde boğaz turu düzenleyen firmalar yolcu kapma yarışına girdi. Sopalar havada uçuştu Bu sırada iki firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri karşısındakine sopayla saldırırken, kavgaya polis müdahale etti. Ateş açıldı Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Taraflar oradan uzaklaşırken, o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.