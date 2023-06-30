İHA
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar kentin dört bir yanında yoğunluk oluşturdu.
Bunlardan biri de Boğaz turunda oldu.
Eminönü'nde boğaz turu düzenleyen firmalar yolcu kapma yarışına girdi.
Sopalar havada uçuştu
Bu sırada iki firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri karşısındakine sopayla saldırırken, kavgaya polis müdahale etti.
Ateş açıldı
Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.
Taraflar oradan uzaklaşırken, o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.