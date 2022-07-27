Fazla ücret almak için turist kovalayan taksi şoförleri, yol kenarında dakikalarca bekleyen yaşlı ve engelli kadını araçlarına kabul etmedi.

Taksicilerin turist avı devam ediyor...

Turistlerden şişirilmiş ücret almak uğruna vatandaşını mağdur eden taksiciler, İstanbul'da yeniden kaosa neden oldu.

Eminönü Meydanı'ndan evine dönmek isteyen engelli kadın, dakikalarca taksi bekledi.

Engelli kadın mağdur edildi

Taksilerin yoğun olduğu bölgede bir türlü araca kabul edilmeyen tekerlekli sandalye üzerinde oturan yaşlı kadın, bir yakınıyla cadde üzerine geldi.

Bu esnada yoldan geçen boş taksiler, yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı.

Eminönü'nde taksicilerin turist avı: Engelli kadını aracına almadı VİDEO



Yaşlı kadını geçip aracına turist aldı

Taksicilerden bazıları yol üzerinde bulunan bir turisti araca aldı.

Yaşlı kadının yakını, durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti.