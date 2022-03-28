Ticari taksilere yönelik yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere toplam 3 bin 495 TL idari para cezası uygulandı. Denetim noktasında yolcu seçen bir taksi şoförü, polis ekiplerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından, Fatih Eminönü’nde taksicilere yönelik denetim yapıldı.

Saat 11.00’de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi.

Denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek kontrol edilirken; emniyet kemeri takılı olmayan 4 taksi şoförüne 196’şar TL para cezası uygulandı.

YOLCU SEÇEN TAKSİCİYE 1823 LİRA CEZA

Denetim noktasında duran ve yolcu seçen bir taksi şoförü polislerin gözünden kaçmadı.

Durdurulan taksi şoförüne yolcu seçmesinden dolayı bin 823 TL para cezası uygulandı.

Eminönü’nde yolcu seçen taksiciye ceza VİDEO



“İŞİM VAR O YÜZDEN ALMADIM”

Yolcu seçen ve aracının muayenesi olmayan taksi şoförü Tekin Parlaküşen, “İşim var o yüzden almadım. Hastaneye doğru gideceğim. 'Yolumun üstü mü' diye sordum, 'Yok' dedi. O zaman öndeki arabaya geçin dedim.” diye konuştu.

Denetim noktasında taksi bekleyen yaşlı kadını, polis ekipleri taksiye bindirdi.

2 KEZ ÜST ÜSTE MUAYENE YAPTIRMADI

Aynı zamanda 2 defa üst üste muayenesini yaptırmadığı ortaya çıktı.

Muayenesini yaptırmadığı için de 888 TL para cezası uygulandı ve taksi 10 gün trafikten men edildi.

“TABİİ Kİ HAK ETTİM CEZAYI”

Denetim noktasında durdurulan ve emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza uygulanan taksi şoförü Gültekin Koç, “Şimdi ben 24 saat çalışıyorum. Sürekli takamıyorum, nefes darlığı var. Yani rahatsız ediyor. Bir de arabanın üstündeyiz aslında bizim emniyetimiz için fakat şehir içindeyiz çok kısa mesafelerde fazla sürat yapamıyoruz. Tabii ki bu işin bahanesi değil. Emniyet kemeri önemli ve takılmalıyız. Hem kendi can güvenliğim hem yolcularımın can güvenliği, bana bir şey olursa yolcularıma da olacak. O yönden haksızım. Tabii ki hak ettim cezayı. Bu bir kural, yerine getirmediğimiz için cezasına razıyız.” dedi.

“CEZAMIZ VARSA DA ÖDEYECEĞİZ”

Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza uygulanan taksi şoförü, “Takmamız gerekiyor illa ki can güvenliğine hepimiz mutabıkız, gün içinde 12 saat direksiyon sallayınca indi bindiler oluyor. Emniyet kemerini takmadığım doğrudur. Cezamız varsa da ödeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre denetimler sıklıkla devam edecek.