Eminönü'nde yoldan geçen taksileri tekmeledi: Şoförler darbetti Eminönü'nde alkollü olduğu iddia edilen kişi, yol kenarındaki taksilere tekme ve yumruklarla zarar verdi. Olayı gören taksi şoförleri, taksilere tekme ve yumruk atan kişiyi yolun ortasında yere yatırarak darbetti.

DHA İstanbul'un Eminönü semtine bağlı Reşadiye Caddesi üzerinde alkollü olduğu iddia edilen kişi, yol kenarındaki taksilere tekme ve yumruk atarak zarar vermeye çalıştı. Bunu gören taksi şoförleri, şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taksiciler, alkollü kişiyi yere yatırarak darbetti. Çevredekiler araya girdi Olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi alarak polis merkezine götürdü. Cep telefonuyla kaydedildi Dayak yediği sırada kıyafeti yırtılan alkollü kişinin, yerde yumruklanarak ve tekmelenerek darbedilme anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. "Taksiciler de biraz dövdüler adamı" Taksici Salih Hatip kavga sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti: Sarhoşun biri buraya geldi, saldırdı. Araçların kapılarına tekme attı. Taksicilere durduk yere zarar vermeye çalıştı, sarhoş. Taksiciler de biraz dövdüler adamı. 4-5 tane arabaya birden zarar verdi, tekme attı. Daha sonra polisi aradık, geldiler götürdüler adamı.