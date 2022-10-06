Emirhan'ın ölümünde, ehliyetsiz sürücünün ağır cezada yargılanması istendi

2 yaşındaki Emirhan’ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Arzu Döş, hakim karşısına çıktı. Davanın, olası kast ile öldürme suçu ihtimali üzerine ağır ceza mahkemesinde görülmesi talep edildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 27 Mayıs 2021’de, ehliyetsiz sürücü Arzu Döş (30) idaresindeki otomobil, akülü arabası ile oynayan Saadet-Mustafa Çoğalan (35) çiftinin 2 yaşındaki çocukları Emirhan'a çarptı.

Emirhan, otomobil ile kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a ait servis otobüsünün arasında sıkıştı.

Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, 44 gün sonra serbest bırakıldı

Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi.

İHA’nın haberine göre; raporda, Emirhan'ın 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Döş'ün yanı sıra kaldırımda park halindeki servis minibüsünün sahibi İbrahim Dal da sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Bilirkişi raporunda Emirhan da kusurlu bulundu ancak iddianamede buna değinilmedi.

Olası kast üzerinde duruldu

Tuksuz sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Arzu Döş, Emirhan’ın babası Mustafa Çoğalan ve taraf avukatları katıldı.

Celsede söz verilen ailenin avukatı Özcan Çiçek, "Dava her ne kadar taksirle ölüme neden olma suçundan açılmış olsa da olası kast olduğunu düşünüyoruz. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ederiz." dedi.

Celsede iddia makamı, esas hakkında mütalaasını okudu.

Dosyanın, ağır ceza mahkemesinin görevi olduğuna karar verildi

Savcı, sanıklar hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmış olmasına rağmen sanığın olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı hususu göz önüne alındığında eyleminin olası kast ile insan öldürme suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğunun altını çizdi.

Bu suçla yargılama yapma görevinin ağır ceza mahkemesinde olduğunu belirten savcı, görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Sanık avukatları da esas hakkında mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 17 Ekim’e erteledi.