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    Emniyet'ten e-posta ile dolandırıcılık uyarısı

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım amaçlı gönderilen e-postalara itibar edilmemesı uyarısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 04:56
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    Emniyet'ten e-posta ile dolandırıcılık uyarısı

    İnternet üzerinden dolandırıcılığın yeni oyunu, Emniyet ya da EUROPOL'den geldiği izlenimi verilen elektronik postlalar..

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı.

    "Emniyet ya da EUROPOL'den geldiği izlenimi olan e-postaları açmayın"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı bulunmayan 'paula.moreira@aluno.unb.br' e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da aralıksız sürdüreceğiz."


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