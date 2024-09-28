Enerjisiyle tebessüm ettiren su satıcısı: İşimin sırrı mutluluk Su satıcılığı yaparken şarkıları ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken 2 çocuk babası İrfan Benek, çalışma yöntemine ilişkin, "Mutlu insanlar ise herkesi mutlu eder. İnsanlar mutlu olsun, mutsuz insan görmeyelim." açıklamasında bulundu.

İHA

İstanbul Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi'nde seyyar su satıcılığı yapan 47 yaşındaki 2 çocuk babası adam, söyledikleri ile takdir topladı.

Özellikle yaz aylarında yoğun trafikte seyyar satıcılık yapan İrfan Benek, elinde su şişeleri ile insanlara şarkılar söyleyerek çalışmasına ilişkin "Buranın halkı emeğe saygı duyan kişiler. Onları gördüğüm zaman bende enerji saçıyorum. İşimin sırrı mutluluk." dedi.

"2 KIZIMI OKUTMAK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAM GEREKİYOR"

Benek, 2000'li yılların başından bu yana seyyar satıcı olarak çalıştığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Başka işim de var. Çalışıyorum normalde gündüzleri.

İşten sonra çocuklarımı okutmak için 2 kızımı okutmak için elimden gelen her şeyi yapmam gerekiyor. Babam beni okutamadığı için bunu düşünüyorum.



Çaycılık yapıyorum gündüzleri. O zamanda insanları mutlu etmek için güzel sözler söylüyorum onlara

"ZATEN DEFTER KALEMİM BİLE YOKTU"

Açıklamalarının devamında Benek, şöyle konuştu:

Çocuklarım okuyup mutlu olsun diye ek iş yapıyorum. Başarılı olsunlar. Onlar sıkıntı çekmeden okutabileyim diye uğraşıyorum.



Ben orta okul 3'ü okudum sonra okuyamadım. Zaten defter kalemim bile yoktu. Sadece dosya ile geliyordum. Hocalar kitap alamadın mı diye sorduğunda bende doğrusunu söylemiyordum çocuklar dalga geçer diye. Unuttuğumu söylüyordum.



2 kızım var birisi üniversite okuyor Manisa'da. Enerjim yollardaki büyük mutluluklar dolu insanlar sayesinde iyi.

"MUTSUZ İNSAN GÖRMEYELİM"

Buranın halkı emeğe saygı duyan kişiler. Onları gördüğüm zaman bende enerji saçıyorum. İşimin sırrı mutluluk. Mutsuz insanlar mutsuz eder. Mutlu insanlar ise herkesi mutlu eder.



İnsanlar mutlu olsun, mutsuz insan görmeyelim. Dünyada ne kadar insan varsa mutluluklar diliyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)