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    Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri'nde aranıyor

    Sakarya Karasu'da Erdal Sakız cinayetinde tutuklanan Ersin Koç'un silahları Sakarya Nehri'ne attığını itiraf etmesinin ardından deniz polisi arama çalışması başlattı.
    • 28.11.2022 - 18:51
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    Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri'nde aranıyor

    Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın 10 gün sonra Çam dağı ormanında otomobilinin içerisinde baş ve göğüs kısmında mermi ve ayrıca elinde ise tüfekle vurulduğu anlaşılan cesedi bulundu.

    3 kişi tutuklandı

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında para meselesi bulunduğu öğrenilen fındık tüccarı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve 16 yaşındaki oğulları S.K. tutuklandı.

    Silahları nehre attığını itiraf etti

    Ersin Koç'un ifadesinde cinayette kullanılan silahları Ferizli ilçe girişi mevkinde Sakarya Nehri üzerinde bulunan köprüden aşağıya attığını söylemesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dalgıç Polisler tarafından nehirde arama başlatıldı.

    Dalgıç polisler arama yaptı

    DHA'nın haberine göre gün boyu yapılan aramalarda polisler silaha rastlamazken aramaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

    Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri nde aranıyor #1

    Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri nde aranıyor #2

    Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri nde aranıyor #3

    Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri nde aranıyor #4

    Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri nde aranıyor #5

    Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri nde aranıyor #6

    Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri nde aranıyor #7


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