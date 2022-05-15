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    Ereğli’de 250 kişi hastaneye başvurdu

    250 kişi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Ereğli Kaymakamı, hastaneye başvuranların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
    • 15.05.2022 - 16:31
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    Ereğli’de 250 kişi hastaneye başvurdu

    Konya’nın Ereğli ilçesinde dünden beri yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

    Bunun üzerine hastanede gerekli tedbir alınırken, ilçedeki nöbetçi eczane sayısı da artırıldı.

    Rahatsızlanan kişilerin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

    Durumları iyi

    Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, hastaneye başvuranların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

    DHA’da yer alan habere göre Çakıcı, şunları söyledi:

    “Normalin üzerinde bir başvuru”

    “Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artışıyla ilgili olarak tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır. Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır.”

    Ereğli’de 250 kişi hastaneye başvurdu #1


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