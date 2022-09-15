Eren Abluka operasyonunda tonlarca uyuşturucu yakalandı

‘Eren Abluka-34 Narko Terör’ operasyonu çerçevesinde Diyarbakır Lice’de başta 10 milyon 497 bin kök kenevir olmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan ‘Eren Abluka-34 Narko Terör’ operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 35’inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 164 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök skunk, 1 ton 203 kg. toz esrar, 854 kg. kubar esrar, 2020 metre sulama hortumu ile 2 adet su motoru ele geçirildi.

"Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor"

İHA'nın aktardığına göre operasyon ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.