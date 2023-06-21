Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, dün saat 16.30 sıralarında makam odasında kalp krizi geçirdi.
Belediye çalışanları durumu fark ederek, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.
Başkan Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
4 çocuk babası Fevzi Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Fevzi Kılıç için Erenler Belediyesi bahçesinde tören düzenlendi, helallik alındı.
Kızları tabutunun başında ağladı
Törende Fevzi Kılıç’ın kızları babalarının, Türk bayrağı örtülü tabutuna sarılarak ağladı.
Çok sayıda kişi katıldı
Törene Kılıç’ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi partilerin il başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen tören sonrasında Kılıç’ın cenazesi Tozlu Camii'ne götürüldü.
Toprağa verildi
Fevzi Kılıç'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.