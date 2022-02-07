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    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı

    Uzunköprü ilçesinde, debisi son bir haftada 10 kattan fazla artan Ergene Nehri yatağından taşarak etrafa yayıldı. Bazı köy yolları, ulaşıma kapandı.
    • AA
    • 07.02.2022 - 15:50
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    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Ergene Nehri’nde debi, son 1 haftada 10 kattan fazla arttı.

    Kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak artan debiyle beraber nehir, yatağından taşarak etrafa yayıldı.

    Binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Yenicegörece İstasyonu'nda 1 Şubat'ta 18 metreküp/saniye olan nehrin debisi, son ölçümde 200 metreküp/saniye ölçüldü.

    SARI ALARM İKAZ DURUMU VERİLDİ

    Devlet Su İşleri (DSİ), bu yükseliş için "sarı alarm" ikaz durumu verdi. Uzunköprü'ye bağlı Çiftlik ve Salarlı köyleri arasındaki yolun bir bölümü suyla kaplandı.

    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı #1

    TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

    Karayolları ekipleri yolu çift yönlü trafiğe kapadı. Kentte bugün sağanak, yarın ise kar yağışı bekleniyor.

    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı VİDEO

    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı #2

    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı #3

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    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı #6

    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı #7

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    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı #9

    Ergene Nehri taştı, ekili alanlar sular altında kaldı #10


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