Erzincan'a mayıs ayında kar yağdı Kentte hava sıcaklıkları hızla düşerken, geceden itibaren yüksek kesimlere kar yağmaya başladı.

İHA

Türkiye'nin dört bir yanında bahar havaları görülürken, Erzincan'da kara kış geri döndü.

Erzincan'da hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yüksek kesimlere mayıs ayında kar yağdı.

2 bin 190 metre rakıma sahip olan Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidi'nde de kar etkisini gösterdi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek.

Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olacak

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği; sabah ve gece saatlerinde yağışların Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta ve kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.