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    Erzincan'da 16 göçmen yakalandı

    Yurda yasa dışı yollarla giren ve 3 araç içerisinde yakalanan 16 göçmen, sınır dışı edilecek.
    • AA
    • 20.09.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 17:20
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    Erzincan'da 16 göçmen yakalandı

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktası ile kent genelinde başlattıkları çalışmalarda 3 ayrı otomobili durdurdu.

    ARAÇLARDAN 16 GÖÇMEN ÇIKTI

    Van'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 9'u çocuk 16 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

    Erzincan'da 16 göçmen yakalandı VİDEO

    4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Aynı araçlarda göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen M.A, E.Ö, İ.Ö. ve N.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

    Erzincan da 16 göçmen yakalandı #1

    Erzincan da 16 göçmen yakalandı #2

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