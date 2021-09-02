2 kişinin tüfekle vurularak öldürüldüğü cinayette, katil zanlısının öldürmek istediği hedefteki ismin boşandığı eşi olduğu belirlendi.

Erzincan Munzur Mahallesi'nde dün 2 kişinin tüfekle vurularak öldürüldüğü cinayet olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Eline aldığı tüfekle teslim olmamak için güvenlik güçlerine direnen, asayiş ve özel harekât polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen zanlı Murat Bulut’un sorgusu, İl Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.

İLK İFADESİNDE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Murat Bulut’un öldürmek istediği hedefteki ilk ismin, boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşi olduğu ortaya çıktı.

Kısa bir zaman önce eşini darbeden şahıs, olay sonrası gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakılırken, uzaklaştırma kararı verildi.

Daha sonra Bulut, eşini öldürmek için plan yaptı.

Erzincan'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısının asıl hedefi eski eşi çıktı VİDEO









ARICIDAN MASKE VE TÜFEK İSTEDİ

Dün kiraladığı otomobille ilk önce Pelitli’ye giderek burada arıcılık yapan Ordulu Mustafa Yıldız’ın bulunduğu yere gitti. Yıldız’dan arıcı maskesini ve tüfeğini istedi.

Olumsuz cevap alması üzerine zanlı burada olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldız’ı öldürerek arıcı maskesini alarak olay yerinden ayrıldı.

ESKİ EŞİNİN EVİNİ GÖZETLEDİ

Daha sonra arıcı maskesini takarak kendini kamufle eden zanlı eski eşinin bulunduğu Mertekli Mahallesine geçti. Burada bir süre çevreyi ve eski eşinin kaldığı evi gözetleyen zanlı, bazı vatandaşlar tarafından fark edildi.

İKİNCİ CİNAYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu sırada hayvanları meraya götürmek için evden çıkan eski eşinin 63 yaşındaki babası Ali Kurt’u gören zanlı, yakın mesafeden tüfekle ateş ederek ikinci cinayet olayını gerçekleştirdi.





TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI

Ali Kurt, olay yerinde hayatını kaybederken zanlı kaçarak Munzur Mahallesi Geçit TOKİ’lerde kirada oturduğu eve geldi.

Evin balkonuna eline aldığı tüfekle çıkıp alkol alan zanlı, yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesinin ardından özel harekat polislerinin itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp operasyon düzenlemesiyle etkisiz hale getirildi.





OLAYLA HİÇBİR ALAKASI YOK

Cinayete kurban giden arıcı Mustafa Yıldız'ın olayla hiçbir bağlantısının olmadığı, zanlıya arıcı maskesi ve tüfeğini vermediği için öldürüldüğü ifadede ortaya çıktı.

Yıldız’ın cenazesi memleketi Ordu’ya gönderilirken, Ali Kurt’un cenazesi de bugün Mertekli’de toprağa verilecek.

ZANLININ SORGUSU DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürerken adliye sevk edilmesi bekleniyor.