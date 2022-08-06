Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
414.863
0.28%
BTXN Coin
8.49
4.42%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Erzincan'da 3 araç trafik kazasına karıştı

    Erzincan'da 3 aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada bir kişi aracın içinde sıkıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
    • 06.08.2022 - 06:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'da 3 araç trafik kazasına karıştı

    Erzincan'da Merkez Atatürk Mahallesi Nermi Tombul Caddesi ile Zekipaşa Caddesi kesişiminde, A.A. idaresinde ki 24 DN 080 plakalı otomobil ile M.O.U. idaresinde ki 24 T 0107 plakalı taksi çarpıştı.

    Araçta sıkıştı

    Meydana gelen kazada yol kenarında park halinde bulunan 24 AAB 349 plakalı araçta da maddi hasar meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 24 DN 080 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. yaralanarak aracında sıkıştı.

    Erzincan da 3 araç trafik kazasına karıştı #1

    Ekiplerin uğraşıyla kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre yaralı A.A., AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
    Yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

    Erzincan da 3 araç trafik kazasına karıştı #2

    Erzincan da 3 araç trafik kazasına karıştı #3

    Erzincan da 3 araç trafik kazasına karıştı #4


    İlginizi Çekebilir

    Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
    Gündem

    Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

    Endonezya ile deniz taşımacılığında iş birliği
    Ekonomi

    Endonezya ile deniz taşımacılığında iş birliği

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir