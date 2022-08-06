Erzincan'da 3 araç trafik kazasına karıştı

Erzincan'da 3 aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada bir kişi aracın içinde sıkıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da Merkez Atatürk Mahallesi Nermi Tombul Caddesi ile Zekipaşa Caddesi kesişiminde, A.A. idaresinde ki 24 DN 080 plakalı otomobil ile M.O.U. idaresinde ki 24 T 0107 plakalı taksi çarpıştı.

Araçta sıkıştı

Meydana gelen kazada yol kenarında park halinde bulunan 24 AAB 349 plakalı araçta da maddi hasar meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 24 DN 080 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. yaralanarak aracında sıkıştı.





Ekiplerin uğraşıyla kurtarıldı

İHA'nın haberine göre yaralı A.A., AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.



