Erzincan'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı Tercan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

İHA

Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesinde Mustafa Y., idaresindeki 24 AAY 681 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atıp yol kenarına devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden toplam 4 kişi yaralandı.

Vatandaşlar yardıma koştu

Kazada otomobil içerisinde sıkışan ve yola savrulan yaralılara ilk müdahale polisler ve vatandaşlar tarafından geldi.

Can pazarı yaşandı

Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralılar araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.