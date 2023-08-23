Erzincan'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı

İHA
Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesinde Mustafa Y., idaresindeki 24 AAY 681 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atıp yol kenarına devrildi.
Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden toplam 4 kişi yaralandı.
Vatandaşlar yardıma koştu
Kazada otomobil içerisinde sıkışan ve yola savrulan yaralılara ilk müdahale polisler ve vatandaşlar tarafından geldi.
Can pazarı yaşandı
Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralılar araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.