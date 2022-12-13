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    Erzincan'da akrabalar kavga etti: 3 yaralı

    Akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
    • 13.12.2022 - 21:21
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    Erzincan'da akrabalar kavga etti: 3 yaralı

    Erzincan’daki merkez Uzun Çarşı içerisinde, akşam saatlerinde, akraba iki grup arasında ortam gerildi.

    Gruplar arasında yaşanan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

    3 kişi yaralandı

    Bıçak, kürek ve biber gazının kullanıldığı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan; Alihan K. (26), Tarık K. (45) ve Uğur A. (30) yaralandı.

    2 şüpheliye gözaltı

    Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre; öte yandan çevik kuvvet polisleri hastane acil önünde geniş güvenlik tedbiri aldı.

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