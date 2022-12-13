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Erzincan'da akrabalar kavga etti: 3 yaralı
Akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
- 13.12.2022 - 21:21
Erzincan’daki merkez Uzun Çarşı içerisinde, akşam saatlerinde, akraba iki grup arasında ortam gerildi.
Gruplar arasında yaşanan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
3 kişi yaralandı
Bıçak, kürek ve biber gazının kullanıldığı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan; Alihan K. (26), Tarık K. (45) ve Uğur A. (30) yaralandı.
2 şüpheliye gözaltı
Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre; öte yandan çevik kuvvet polisleri hastane acil önünde geniş güvenlik tedbiri aldı.