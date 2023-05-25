Erzincan'da arı kovanı yüklü tır kaza yaptı: 3 yaralı

İHA
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Römorkunda arı kovanları bulunan tır, sürücüsünün yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine seyir halindeki panelvan tip minibüse çarptı.
3 kişi yaralandı
Kazada, arı kovanları yola savrulurken toplam 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Refahiye Belediyesi, İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten akış sağlanan yol, trafik ve belediye ekiplerinin arı kovanlarını yol kenarına kaldırmalarıyla çift şeride döndü.