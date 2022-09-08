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    Erzincan'da asayiş kapsamında kahvehane ve dernekler denetlendi

    Bölgede akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada toplam 28 kahvehane ve dernek denetlenirken, 249 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.
    • 08.09.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:38
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    Erzincan'da asayiş kapsamında kahvehane ve dernekler denetlendi

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollardan para elde edenlere karşı operasyonları sürüyor.

    Son olarak Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 'yasadışı bahis', 'kumar', 'tombala' ve 'oyun makinaları uygulaması' gerçekleştirdi.

    Kahvehane ve dernekler denetlendi

    Bölgede asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için yapılan denetimler kapsamında kahvehane, kıraathane, dernek ve lokaller denetlendi.

    Erzincan da asayiş kapsamında kahvehane ve dernekler denetlendi #1

    81 ilde eş zamanlı yapıldı

    Akşam 18.00 - 21.00 ve 21.00 - 24.00 saatleri arasında yapılan uygulama, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti.

    249 kişinin GBT sorgusu yapıldı

    İHA'nın aktarımına göre; denetimde, 28 kıraathane, internet kafe, iddia bayi kontrol edilerek 249 şahsın kimlik bilgileri üzerinden GBT sorgulaması yapıldı.

    Erzincan da asayiş kapsamında kahvehane ve dernekler denetlendi #2


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